Berlin - Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist im Berliner Ortsteil Mahlsdorf mit einem Transporter zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Die 62 Jahre alte Fahrerin eines Kleintransporters sei am Donnerstag in die Karlshafener Straße eingebogen und dabei mit dem 33-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Motorradfahrer sei in Richtung Lübzer Straße gefahren. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

