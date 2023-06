Mahlsdorf: Unfall mit mehreren Autos und verletztem dreijährigen Mädchen

Nach einem Unfall in Mahlsdorf mussten zwei Personen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, darunter ein kleines Mädchen. Mehrere Autos waren beteiligt.

Bei einem Unfall mit mehreren Autos in Mahlsdorf wurde ein dreijähriges Mädchen verletzt.

In Mahlsdorf ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Dabei wurde auch ein dreijähriges Mädchen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, löste ein missglückter Spurwechsel den Unfall aus.

Demnach wollte eine Autofahrerin bei stockendem Verkehr auf der Straße Alt-Mahlsdorf auf Höhe des Hultschiner Damms die Spur wechseln. Als sie stadtauswärts von der Linksabbieger- auf die Geradeausspur fuhr, kollidierte sie mit einem 39-jährigen Autofahrer. Der wechselte nach Angaben der Polizei gerade von der rechten auf die mittlere Geradeausspur.

Zwei Wagen kollidierten noch mit einer Ampel

Durch den Zusammenstoß stießen beide Wagen mit zwei weiteren Autos zusammen. Danach fuhren zwei der beteiligten Wagen noch gegen eine Ampel. Bei dem Unfall wurde ein dreijähriges Mädchen, das in einem der Autos saß, am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Beobachtung und stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Außerdem wurde der 39-Jährige ambulant im Krankenhaus behandelt.