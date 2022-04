Ein Berliner Polizist hat am frühen Dienstagmorgen einen Mann aus der Spree gerettet und ihn somit vor dem Tod bewahrt. Wie Einsatzkräfte von vor Ort berichteten, bemerkten Passanten gegen 1.20 Uhr an der Treskowbrücke im Ortsteil Oberschöneweide im Berliner Bezirks Treptow-Köpenick den Mann, der entweder ins Wasser fiel oder bereits im vier Grad kalten Wasser der Spree trieb. Die Zeugen alarmierten die Berliner Feuerwehr und warfen dem Mann einen Rettungsring zu.

Ersteintreffende Polizisten erkannten sofort die Gefahr. Ein junger Polizeimeister soll Teile seiner Uniform abgelegt haben und und in die eiskalte Spree gesprungen sein. Laut Zeugenaussagen versuchte er, mit einem Rettungsring den Mann zu erreichen. Der Verunglückte soll sich bereits unter dem Bootsanleger einer Restaurants befunden haben. Der Polizist zog den Mann Richtung Ufer.

Gleichzeitig trafen Kräfte der Berliner Feuerwehr ein und bereiteten weitere Maßnahmen zur Rettung vor. Der Polizist beruhigte den Verletzten die ganze Zeit und hielt dabei selbst das kalte Wasser offenbar standhaft aus. Der schon stark unterkühlte Mann wurde aus dem Wasser geholt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Polizist wurde kurz von der Feuerwehr gesichtet. Als wäre nichts gewesen, stieg er in den Einsatzwagen und fuhr mit seiner Kollegin zum Klamottenwechsel zum Abschnitt 36 in die Karlstraße nach Köpenick. Die genauen Umstände des Unglücks ermittelt nun die Berliner Polizei. Die Behörden wollen im Laufe des Tages weitere Details bekanntgeben.