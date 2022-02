Knapp drei Wochen nachdem ein Mann in Gesundbrunnen erschossen wurde, hat die Berliner Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ermittler der 8. Mordkommission spürten nach intensiven Ermittlungen den 61-Jährigen in der Hauptstadt auf. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmten nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen eine Weddinger Wohnung und nahmen den mutmaßlichen Mörder fest.

„Der türkische Staatsangehörige ist dringend tatverdächtig, am 13. Januar 2022 an der Kühnemannstraße einen 47-jährigen Bekannten in seinem Auto erschossen zu haben“, erklärte eine Polizeisprecherin. Der Mann soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls überstellt werden. Da die Ermittlungen zu der Tat noch nicht abgeschlossen sind und die Ermittler nach Zeugen suchen, spielen die von der Polizei veröffentlichten Fotos von Opfer und Tatort weiterhin eine wichtige Rolle. „Es werden noch immer Menschen gesucht, die am Tatabend etwas Auffälliges beobachtet haben“, so die Sprecherin.

Polizei Berlin Das Opfer: Die Polizei hat ein Foto des erschossenen Mannes veröffentlicht.

Der Fall hatte viel Aufsehen erregt, da der Mörder die Tat in der Öffentlichkeit beging. Das Opfer, ebenfalls ein türkischer Staatsbürger, wurde vor Wohnhäusern erschossen, als er am Steuer seines BMW saß. Passanten hatten den Toten kurz nach den Schüssen gegen 19 Uhr schwer verletzt in einem in Brandenburg zugelassenen SUV entdeckt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen Schussverletzungen erlag.

Polizei fragt: Wer kennt den Wagen des erschossenen Opfers?

Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass Bekannte oder Geschäftspartner des Toten wichtige Informationen haben könnten, die den Verdächtigen belasten. Deshalb fragt die 8. Mordkommission weiterhin: Wer hat am 13. Januar 2022 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgebildeten Mann oder dem genannten Fahrzeug gemacht? Wer hat den BMW mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CB 473 am Tattag gesehen und kann Angaben zu weiteren Fahrzeuginsassen machen?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 unter der Telefonnummer 0304664-911 888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei Berlin Der Tatort: In diesem BMW SUV wurde der 47-Jährige erschossen. Die Polizei sucht weiterhin nach Menschen, die das Auto kennen beziehungsweise am Tatabend gesehen haben.