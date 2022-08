In Berlin-Wittenau ist am Donnerstagabend ein 53-jähriger Mann in einem Wohnhaus getötet worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, kam es gegen 18.30 Uhr in einem Haus am Eichborndamm zu Streitigkeiten zwischen drei Beteiligten. Dabei erlitt der 53-Jährige so schwere Verletzungen, dass er starb.

Die Polizei Berlin konnte einen 45-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll noch am Freitag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorführt werden. Ob es sich um einen Nachbarschaftsstreit handelt, ist noch unklar. Zu den Hintergründen der Bluttat ist noch nichts weiter bekannt. Die Ermittlungen der Tat durch die Berliner Mordkommission dauern an.