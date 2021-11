Berlin - Drei noch unbekannte Männer sollen in einem Neuköllner U-Bahnhof einen 34-Jährigen angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hat die Polizei am Dienstag Bilder aus Überwachungskameras der BVG veröffentlicht. Das Trio soll am Abend des 17. August gegen 19 Uhr in einem Waggon der U-Bahn-Linie 8 mit einem Fahrgast aus nichtigem Grund in Streit geraten sein.

Polizei Berlin Dieser Tatverdächtige ist etwa 1,65 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare.

Im U-Bahnhof Leinestraße sollen ihm die gesuchten Männer mit Faustschlägen derart schwere Kopfverletzungen zugefügt haben, dass er bewusstlos zu Boden stürzte, so die Polizei. Eine Lokführerin leistete bis zum Eintreffen von Rettungskräften Erste Hilfe. Der 34-Jährige kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus, wo er sich laut Polizei noch immer befindet.

Polizei Berlin Dieser Mann ist laut Polizei zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Ermittler beschreiben die Schläger als 18- bis 25-jährige Männer, die vermutlich aus Berlin stammen. Die Polizei hofft bei der Fahndung nach ihnen auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 0304664573319 oder 0304664573300 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.