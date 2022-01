Berlin - Die Polizei Berlin sucht mit einem Foto nach einem Mann, der vermutlich ein wichtiger Zeuge zu einem versuchten Totschlag in Lichtenberg ist. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, könnte der Mann auf dem Bild die Tat am 16. September 2021 beobachtet haben, bei der ein 52-Jähriger aus einer Gruppe heraus lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Tat ereignete sich in einer Grünanlage in der Möllendorffstraße. Eine Passantin hatte gegen 11.40 Uhr eine Gruppe bemerkt, die um einen am Boden liegenden Mann stand. Die 39-Jährige alarmierte daraufhin den Polizeinotruf und rief dies der zu, die sofort weglief. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr entdeckten dann den Verletzten, versorgten ihn und veranlassten den Transport ins Krankenhaus. Dort wurden Hirnblutungen, mehrere Hämatome sowie Knochenbrüche im Gesicht und am Oberkörper diagnostiziert. Das 52-jährige Opfer, das der Obdachlosenszene zuzuordnen ist, wurde so schwer verletzt, dass Lebensgefahr bestand. Der Mann lag mehrere Wochen im Koma.

Die Kriminalpolizei machte schnell zwei Verdächtige namhaft, die noch am Abend der Tat festgenommen wurden. Es handelt sich um einen 29- und einen 36-Jährigen. Nun wird noch der Zeuge gesucht.

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Auch andere Personen, die die Tat beobachtet und sich bislang nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise an die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911444, per E-Mail an mailto:LKA114-Hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.