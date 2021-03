Berlin - Unbekannte sind am Sonntagmorgen mit einem Auto in ein Geschäft in Berlin-Mariendorf eingebrochen. Gegen 5.45 Uhr fuhren die Täter laut Polizei den Wagen in den Kiosk am Mariendorfer Damm hinein.

Anschließend erbeuteten die Einbrecher zahlreiche Zigarettenschachteln und flüchteten zu Fuß. Den Audi, den sie zuvor offenbar gestohlen hatten, ließen sie zurück. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.