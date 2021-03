Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof-Schönberg wurde in der Nacht zu Sonntag ein parkendes Auto auf einen Stromverteilerkasten geschoben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen der Berliner Zeitung bestätigte, ereignete sich der Unfall im Ortsteil Marienfelde in der Ahrensdorfer Straße. Das geparkte Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Mehr Informationen lagen Polizei und Feuerwehr am Morgen noch nicht vor.

#Verkehrsunfall in #Marienfelde

Bei einem Verkehrsunfall in der #Ahrensdorfer_Straße wurde ein parkender Pkw auf einen Stromverteilerkasten geschoben. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Freischaltung durch den Energieversorger erfolgte die Bergung mit #Kranwagen der #Rüstgruppe pic.twitter.com/XwaZJ4kLSV — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 7, 2021