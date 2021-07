Berlin - Ein gerammtes Motorrad, ein verletzter Motorradfahrer, ein Zivilfahrzeug der Polizei Berlin und jede Menge weitere Polizisten, die den Unfallort absichern und akribisch Spuren sichern. Was geschah in der Nacht zu Dienstag in Marienfelde?

Fakt ist: An der Kreuzung Marienfelder Allee und Friedensfelser Straße in Marienfelde rammte am Abend ein ziviles Polizeifahrzeug eine Cross-Maschine mit einem Kennzeichen aus dem Bereich TF (Teltow-Fäming). Die Zivilstreife war nach Informationen der Berliner Zeitung im Einsatz und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn.

Wurde der Motorradfahrer absichtlich von der Polizei gerammt?

Ein Zeuge vor Ort will gesehen haben, dass die Polizisten den Kradfahrer absichtlich gerammt haben. Ob die Polizisten den Fahrer tatsächlich absichtlich oder doch aus Versehen gerammt haben, dazu sagten die Einsatzkräfte vor Ort nichts. Auch die Frage, ob die Einsatzkräfte den später gerammten Motorradfahrer zuvor verfolgt hatten und deswegen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs waren, wurde nicht beantwortet.