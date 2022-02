#Brand in #Marzahn

Es brannten Kellerverschläge in einem Wohngebäude in der #Rosenbecker_Straße. Der Brand wurde unter Einsatz von 1 C-Rohr und 10 Atemschutzgeräten gelöscht. Einsatzdauer mit Kontrolle und Belüftung 2 h. 1 Person kam nach Notarztversorgung in eine Klinik. #EstuK