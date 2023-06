Marzahn: Mann bedroht Imbiss-Besitzer mit Waffe und wird mit Messer verletzt

Ein Mann wurde am Samstag in Marzahn mit einem Dönermesser und einem Knüppel verletzt. Zuvor hatte er einen Imbissbesitzer mit einer Schusswaffe bedroht.

In der Märkischen Allee bedrohte ein Mann einen Imbiss-Besitzer und wurde danach selbst zum Verfolgten. STTP/imago

Ein 24-Jähriger hat am Samstagabend den Besitzer eines Imbisses in Marzahn mit einer Schusswaffe bedroht und ist danach selbst mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei zückte der Mann die Schusswaffe gegen 20.45 Uhr, nachdem es zum Streit mit dem Inhaber des Imbisses an der Märkischen Allee gekommen war.

Daraufhin sollen mehrere Personen aus dem Umfeld des Imbisses den 24-Jährigen verfolgt haben. Einer soll einen knüppelartigen Gegenstand dabei gehabt haben, ein anderer ein Dönermesser. Die Personen schlugen dann offenbar mit Knüppel und Messer auf den Verfolgten ein. Der Mann erlitt dadurch eine Schnittverletzung am Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.