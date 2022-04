Die Berliner Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Maskenverweigerer, der im Streit um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einen Taxifahrer attackiert haben soll. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen den Gesuchten auf Fahndungsfotos erkennen und Hinweise auf seine Identität geben können. Dazu veröffentlichte die Polizei am Mittwoch eine Reihe von Bildern.

Vorgeworfen wird dem Gesuchten, dass er am 21. Januar 2022 am Taxistand Bahnhof Südkreuz einem Fahrer mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ihn verletzt haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 47-jährige Taxifahrer gegen 17 Uhr einen Passagier an der Hedwig-Dohm-Straße aufgelesen. Dieser trug keine Corona-Maske und ignorierte die Bitten des Fahrers, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Der Passagier soll sich zu den Vordersitzen vorgebeugt und dem Fahrer mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Dann randalierte er, wie es heißt, im Taxi und beschädigte die Inneneinrichtung.

Fahrer flüchtet aus Taxi, Angreifer verfolgt ihn

Um der Attacke zu entkommen, flüchtete der Taxifahrer laut Polizei aus seinem Wagen. Der Angreifer habe ihn jedoch eingeholt, erneut geschlagen und zu Boden getreten. „Im Taxi ließ der Schläger Bekleidungsgegenstände zurück, die von den hinzualarmierten Polizisten sichergestellt wurden“, heißt es von der Polizei. Der Angreifer selbst konnte entkommen.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: männlich

etwa 30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß

schlanke Statur

Bart

kurze Haare

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat den Sachverhalt beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer 030/4664473133, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.