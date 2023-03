Massenschlägerei vor Club in Berlin: Polizisten geschlagen, getreten, gebissen

In der Nähe des Alexanderplatzes kam es am Sonntagmorgen zu mehreren Angriffen auf Polizeibeamte.

In der Nähe des Alexanderplatzes kam es am Sonntagmorgen zu mehreren Angriffen auf Polizeibeamte. Paul Zinken/dpa

Im Zuge einer Massenschlägerei vor einem Nachtclub am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist es am frühen Sonntagmorgen zu zahlreichen Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. Bei den verschiedenen Auseinandersetzungen wurden die Einsatzkräfte unter anderem geschlagen und gebissen. Zwei von ihnen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden neun Strafanzeigen gestellt.

Nach Informationen der Polizei ereigneten sich die verschiedenen Taten in und vor einem bekannten Club an der Alexanderstraße. Dort waren die Beamten ab etwa 5 Uhr damit beschäftigt, Schlägereien aufzulösen und Personalien aufzunehmen. Den Angaben zufolge wurden die Einsatzkräfte jedoch immer wieder von Beteiligten und Schaulustigen gestört und angegriffen. Ein Beamter sei von einem 25-jährigen Tatverdächtigen so heftig gegen die Schulter geschlagen worden, dass diese auskugelte. Nachdem die Situation unter Kontrolle war, wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Ein anderer, ebenfalls 25-Jähriger, soll indes immer wieder die Ermittlungen behindert haben. Als ein Polizist den betrunkenen Mann schließlich versuchte mithilfe eines Schutzschilds wegzudrängen, wurde dieser von dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Eine 36-jährige Frau, die den Vorgang offenbar filmte, biss denselben Beamten zudem in den Finger. Auch dieser Polizist kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den zahlreichen aufgenommenen Delikten dauern an.