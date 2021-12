Berlin - Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers. Der Gesuchte soll nach Angaben der Polizei im November dieses Jahres in mindestens elf Fällen stadtweit Angestellte verschiedener Bekleidungsläden mit einer Schusswaffe bedroht und auch Geld erbeutet haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte jeweils. Körperlich verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Berlin fragt Wer kann Angaben zu dem Gesuchten und/oder seinem Aufenthalt machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Polizei Berlin Die Berliner Polizei sucht nach diesem Mann.

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit, während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 0304664273110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0304664271100 sowie an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin.