Messer-Attacke in Berlin-Pankow: Jugendlicher schwer verletzt

Bei einer Messer-Attacke in Berlin-Pankow ist am Freitagabend ein Minderjähriger schwer verletzt worden. Hintergrund der Tat soll nach Informationen der Berliner Zeitung ein Streit unter Jugendlichen gewesen sein. Der Täter wurde demnach noch vor Ort von Polizeibeamten festgenommen.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Angriff gegen 22 Uhr in einem Park an der Seelower Straße. Dort soll es zum Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein, der darin endete, dass einer der Jugendlichen ein Messer zückte und seinen Kontrahenten damit in den Hals stach. Der Verletzte wurde von Rettungskräften umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ersten Informationen notoperiert werden musste. Gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt nun die Berliner Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.