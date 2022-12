Messer-Attacke in Westend: 42-Jähriger schwer verletzt

Ein verletzter Mann taucht abends in einer Klinik auf. Er ist am ganzen Körper mit Schnittwunden übersät und gibt an, er sei kurz zuvor angegriffen worden.

In Berlin-Charlottenburg ist ein Mann bei einem Messer-Angriff schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben tauchte der 42-Jährige am Montagabend mit mehreren stark blutenden Schnittverletzungen in einem Krankenhaus im Ortsteil Westend auf, wo dort zufällig anwesende Polizeibeamte auf ihn aufmerksam gemacht wurden.

Nach Aussagen des Verletzten war dieser auf dem Kaiserdamm im Berliner Westen unterwegs, als er von mehreren Unbekannten attackiert wurde. Gegen 21.50 Uhr erschien der 42-Jährige dann in Begleitung eines weiteren Mannes in der Klinik. Er wies stark blutende Schnittverletzungen an Kopf, Armen, Gesäß und Beinen auf. Nach einer Erstversorgung wurde er zur weiteren stationären Behandlung in ein anderes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.