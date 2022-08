Bei einem Messerangriff in Berlin-Lichtenberg sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Bei dem 20-Jährigen und dem 40-Jährigen handele es sich um Vater und Sohn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor sei ein Streit vor einem Imbiss eskaliert, woraufhin einer der Beteiligten ein Messer zog. Nachdem der Tatverdächtige zunächst geflüchtet war, konnten die Ermittler den 40-Jährigen in der vergangenen Nacht in dessen Wohnung in festnehmen.

Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge war es in der Sonntagnacht gegen 3:30 Uhr vor einem Imbiss am Prerower Platz zum Streit zwischen dem 20-Jährigen und mehreren Männern gekommen. Schließlich habe der 40-Jährige Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Unterarm verletzt.

Als dessen Vater dazwischen gehen wollte, habe der mutmaßliche Täter auch auf diesen eingestochen und ihm eine schwere Schnittverletzung am Bauch zugefügt. Nach der Flucht des Tatverdächtigen wurden Vater und Sohn von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dank eines richterlichen Durchsuchungsbefehls konnten die Ermittler den 40-Jährigen schließlich in dessen Wohnung in Neu-Hohenschönhausen festnehmen und in Polizeigewahrsam bringen.