Berlin - Die Berliner Polizei sucht nach zwei bislang unbekannten Männern, die Zeugen eines versuchten Tötungsdelikts vor dem Bahnhof Zoo geworden sein könnten. Dazu veröffentlichten die Beamten am Montag Bildmaterial aus einer Videoauswertung.

Zum Hintergrund: Am Samstag, den 10. Juli, wurde in den frühen Morgenstunden gegen 3.50 Uhr auf dem Hardenbergplatz, in unmittelbarer Nähe des Imbiss-Standes Curry 36 ein Passant von einem unbekannten Mann ohne ersichtlichen Grund angegriffen und mit mehreren Messerstichen schwer verletzt, so die Polizei.

Polizei Berlin/Quelle bekannt Wer kennt diese beiden Männer? Sie könnten Zeugen im Fall eines versuchten Tötungsdelikts sein.

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat in Richtung Bikini-Haus und konnte entkommen, heißt es. An dem Imbiss sollen zur Tatzeit zwei bislang unbekannt gebliebene Männer gegessen haben, nach denen die Polizei nun mittels eines Zeugenaufrufs sucht.

Die Ermittlerinnen und Ermittler wollen wissen:

Wer kennt die beiden Männer und kann Hinweise zu deren Identität und/oder ihren Aufenthaltssorten geben?

Die Berliner Polizei bittet um Hinweise an:

Die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 0304664911444, per E-Mail an lka114-Hinweis@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.