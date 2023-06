Gefahr in Berlin: Mischung aus Honigtau, Pollen und Regen sorgt für glatte Straßen

Die Berliner Polizei hat am Freitagmorgen vor erhöhter Unfallgefahr gewarnt. Immer wieder gebe es Meldungen über glatte Straßen, es sei schon vermehrt zu Unfällen gekommen, berichtet die Polizei auf Twitter. Auch die Verkehrsinformationszentrale warnt dort vor glatten Straßen. Die Mischung aus Staub, Pollen, Reifenabrieb und Wasser mache die Lage besonders für Radfahrer gefährlich.

Obendrauf kommt der Honigtau, der seit Wochen von den vielen Lindenbäumen in der Stadt auf Bürgersteige, Radwege und Straßen tropft. Der Regen lässt einen glitschigen Film entstehen, der das Vorwärtskommen in der Stadt erschwert.

#Servicetweet

Aufgrund des aktuellen Wetters erreichen uns Ihre Mitteilungen über stadtweit glatte Straßen, Rad- und Gehwege. Es kam diesbezüglich auch schon vermehrt zu Unfällen. Bitte fahren oder laufen Sie vorsichtig.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 16, 2023

Radweg an der Schönhauser Allee gesperrt

Ein Twitter-User berichtete am Freitagmorgen unter dem Post der Polizei, dass am Freitagmorgen auf der Schönhauser Allee bereits fünf Fahrradfahrer hingefallen seien, die Polizei greife in den Verkehr ein. In der Folge war der Radweg dort nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen bis etwa 10 Uhr gesperrt. Nachdem die Feuerwehr dort Bindemittel aufgetragen hatte und das Problem so zumindest dort beheben konnte, können Radfahrer den Radweg wieder befahren.