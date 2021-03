Templin - Ein Mann hat sich in Brandenburg selbst mit einer Armbrust schwer verletzt, nachdem er zuvor eine Frau angegriffen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, sei die 59-Jährige am Dienstagvormittag in Templin von einem Unbekannten in der Bahnhofstraße mit einem länglichen Gegenstand am Kopf getroffen worden. Aufgrund der Beschreibungen des Tatverdächtigen sei die Polizei auf einen 37-Jährigen gestoßen, den sie später in einer Wohnung in der Bahnhofstraße aufgefunden habe.

Als die Beamten die Wohnung des Mannes öffneten, lag dieser schwer verletzt am Boden. Die Polizei geht davon aus, dass er sich mit seiner Armbrust selbst verletzte. Ob die Verletzungen der Frau ebenfalls mit der Armbrust herbeigeführt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sowohl die Frau als auch der Tatverdächtige befinden sich derzeit zur medizinischen Behandlung in Krankenhäusern.