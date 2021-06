Berlin - Bewaffnete Räuber haben bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Berlin-Pankow mehrere Angestellte bedroht. Die beiden Männer hatten nach Angaben der Polizei um 21.30 Uhr mit Tüchern maskiert den Rewe an der Hermann-Hesse-Straße betreten. Sie sollen dann gezielt zum Kassenbereich gegangen sein, wo sie drei Mitarbeiterinnen im Alter von 22, 29 und 52 Jahren mit einer Machete bedrohten, so ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Die Frauen händigten den Räubern daraufhin einen Teil der Tageseinnahmen aus. Anschließend flüchteten die Maskierten aus dem Supermarkt. Wie viel Beute die Täter machten, konnte der Polizeisprecher auf Anfrage nicht sagen. Dies sei Bestandteil der Ermittlungen, hieß es lediglich.