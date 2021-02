Berlin - In der Nacht zum Sonnabend ist es am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte zu einer Messerstecherei gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Beamte der Berliner Polizei und Berliner Feuerwehr gegen 1.20 Uhr zum Rosenthaler Platz alarmiert, weil dort ein Mann schwer verletzt worden sei.

Nach ersten Angaben war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Täter ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten schwer verletzt hatte. Die eingetroffenen Polizisten fanden den Mann, der nach ersten Informationen durch mehrere Messerstiche verletzt worden war. Notfallsanitäter und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Zum genauen Tathergang war zunächst nichts bekannt. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Die Kriminalpolizei ermittelt.