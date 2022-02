In Berlin-Mitte sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, fuhr ein Auto auf einen Bus auf. Eine Person sei schwer, eine weitere leicht verletzt worden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Räumung der Straße und stellte den Brandschutz sicher. Die Polizei konnte am Morgen zu dem Unfall noch nichts sagen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

#VU auf der #Leipziger_Str in #Mitte.

Dort fuhr ein #Pkw auf einen #Bus auf. Es gab 2 verletzte Personen, 1x schwer und 1x leicht. Wir haben u.a. die Verletzten versorgt, den Brandschutz sichergestellt, ausgetretene Betriebsstoffe gebunden und den Pkw von der Fahrbahn verbracht. pic.twitter.com/31Pbn10TVQ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 25, 2022