Wegen eines Brandes in Moabit gibt es in der Beusselstraße am Dienstagnachmittag Verkehrseinschränkungen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilt, brennt es auf dem Hof eines sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses. Es kommt zu starker Rauchentwicklung. 46 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

#Brand in #Moabit

In der #Beusselstraße brennt es auf dem Hof eines 6-gesch. Wohn- und Geschäftsgebäudes mit starker #Rauchentwicklung. 46 Einsatzkräfte sind tätig.

Beusselstraße und #Turmstraße sind im Kreuzungsbereich voll gesperrt.

Weitere Infos folgen… pic.twitter.com/Shk2qhzyxL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 24, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilt, werden die Busse der Linien M17, 106 und 123 umgeleitet. Die Beusselstraße ist in Höhe der Turmstraße gesperrt.