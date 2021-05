Berlin - Unbekannte haben eine Gedenktafel an dem „Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung“ in Moabit beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Beamten am Donnerstag gegen 19.45 Uhr zum Magnus-Hirschfeld-Ufer gerufen.

Dort stellten sie fest, dass Portraitaufnahmen abgebildeter Einzelpersonen durch Feuer beschädigt worden waren. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.