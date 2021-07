Berlin - Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Friedenau eine polnische Diebesbande festnehmen. Der 57-jährige Berliner war nach Angaben der Polizei um 2.10 Uhr durch laute Geräusche auf zwei Männer in der Stubenrauchstraße aufmerksam geworden, die gerade eine Yamaha zur nächsten Kreuzung schleppten. Als er die beiden Verdächtigen ansprach, ließen sie das Motorrad stehen und rannten weg, teilte die Polizei mit.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, die Dank seiner Personenbeschreibung die beiden Männer in einem Auto zuordnen konnten. Hinzualarmierten Polizisten konnten demnach am Tempelhofer Damm einen Toyota Corolla kontrollieren, der anderen Einsatzkräften in Tatortnähe aufgefallen war. In dem Auto saßen laut Polizei eine 22-jährige Frau sowie drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren. Das Aussehen von zwei der Männer passte haargenau zu der Beschreibung des Zeugen.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten bei einem der Polen Fahrzeugschlüssel für einen Renault Master. Zudem stellten die Beamten einen weiteren Schlüssel sicher, der als Tatwerkzeug zum Einstechen von Zündschlössern gedient haben soll.

Diebe verraten sich, weil zwei Polizisten polnisch verstehen

Da zwei Polizisten am Einsatzort polnisch konnten, verstanden sie einen der Verdächtigen, wie er seinem Komplizen den Standort des Renault Masters zuflüsterte. Der beschriebene Kastenwagen stand tatsächlich an der beschriebenen Stelle. Auf dem Wagen, der an der Düppelstraße abgestellt worden war, fanden die Beamten vier weitere gestohlene Motorräder der Marken KTM, Yamaha und Suzuki. Alle Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Die vier tatverdächtigen Polen kamen in einen Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei überstellt wurden. Sie sollen noch am heutigen Dienstag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.