Am Sonntagabend sollen Unbekannte versucht haben, in die Feuerwache in Berlin-Marienfelde einzudringen. Dabei sollen die Einsatzkräfte von maskierten Personen bedroht worden sein, berichtete die Berliner Feuerwehr auf Twitter.

#Angriff_auf_Einsatzkräfte auf einer Feuerwache.

Gestern Abend versuchten zwei Maskierte sich Zutritt in die Feuerwache #Marienfelde zu verschaffen. Bei einer Ansprache durch einen Kollegen wurde dieser mit einem Schraubenzieher bedroht. Die Täter flüchteten.

Wir sind entsetzt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 17, 2022

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte die Pressestelle der Feuerwehr, der Vorfall habe sich gegen 21.50 Uhr ereignet. Dabei sollen zwei Unbekannte über eine Mauer auf das Gelände der Feuerwehr geklettert sein. Als Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr die Maskierten ansprachen, hätten diese mit einem Schraubenzieher gedroht. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht. „Es ist nichts entwendet worden“, sagte der Sprecher. Das Motiv ist derzeit unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.