Berlin - Mehrere Tausend Menschen haben in der Nacht zum Sonntag in der Hasenheide gefeiert. Nach Informationen eines Reporters der Berliner Zeitung vor Ort wurden Abstandsregeln und Maskenpflicht dabei größtenteils nicht eingehalten. Große Mengen an Flaschen und Müll wurden hinterlassen.

Die Polizei löste die Party schließlich auf.