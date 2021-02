Berlin - Vor einer Bank am Kurfürstendamm wurde am Freitagmorgen ein Geldtransporter ausgeraubt. Die Täter konnten fliehen. Über den Fall hatte auch die Berliner Zeitung berichtet. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilt, kam es nur acht Stunden später zu einem zweiten Raubüberfall im gleichen Bezirk, ebenfalls in Charlottenburg.

In der Fasanenstraßen überfielen gegen 18 Uhr zwei unbekannte maskierte Täter ein Geschäft für Edelmetall, bedrohten den Inhaber und einen Mitarbeiter. Sie konnten Geld, Gold und Silber stehlen und anschließend fliehen. Mehr ist noch nicht bekannt. Einen direkten Zusammenhang zwischen beiden Taten hält die Polizei derzeit für eher unwahrscheinlich. Die Ermittlungen laufen aber.

Bei der Tat am Freitagvormittag am Kudamm Ecke Bleibtreustraße wurden zwei Wachleute mit Reizgas verletzt, als sie den Geldtransporter ausladen wollten. Die Täter, die sich als BSR-Angestellte verkleidet hatten, erbeuteten die Geldkassetten, ihnen gelang die Flucht in einem Audi. Das Fluchtauto wurde von der Polizei ausgebrannt in Schöneberg gefunden.