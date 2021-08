Berlin - Nach dem Tod einer jungen Irin, die im Berliner Suicide Club auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain zusammengebrochen ist, hat die Kriminalpolizei Berlin die Ermittlungen übernommen. Die 25-Jährige war am vergangenen Montag kurz vor 4 Uhr in den WC-Räumen des Suicide Clubs in der Revaler Straße von Angestellten leblos aufgefunden worden. Alarmierte Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten die Frau und brachten sie anschließend in eine Klinik, in welcher sie am Mittwochabend verstarb.

Laut Polizei sei nach den bisherigen Erkenntnissen derzeit davon auszugehen, dass die aus Irland stammende Frau gemeinsam mit einem 30 Jahre alten Mann in der Toilettenkabine Betäubungsmittel einnahm und kurz darauf kollabierte.

Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen, darunter auch eine Wohnungsdurchsuchung, bei welcher Drogen beschlagnahmt wurden, wurde er wegen des fehlenden dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Berlin fragt Wer kannte die 25-jährige Verstorbene und hatte in der Nacht vom 22. zum 23. August 2021 persönlichen Kontakt mit ihr?

Wer kann Angaben zu ihrer Anwesenheit in besagter Nacht in der Zeit von 22 bis 4Uhr im Suicide Club auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße machen?

Wer kann Aussagen darüber treffen, ob und mit welchen Personen die junge Frau in dem Club Kontakt hatte?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Perleberger Straße 61A in Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664 - 574514 bzw. - 571100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auch der Suicide Club äußerte sich inzwischen zu dem tragischen Vorfall. Für dieses Wochenende wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Aufgrund der unvorhergesehenen und tragischen Umstände, die sich am vergangenen Wochenende ereignet haben, wird der Suicide Club aus Respekt und Pietät das ganze Wochenende geschlossen bleiben“, schrieb der Club auf Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SUICIDE CLUB BERLIN official (@suicideclubberlin) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz