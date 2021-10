Chemnitz - Nach einem Nachbarschaftsstreit in Chemnitz ist ersten Informationen zufolge ein Mensch gestorben. Drei weitere Personen wurden offenbar schwer verletzt. Wie die Bild berichtet, sollen in Chemnitz-Bernsdorf zwei Männer in einer Wohnung gefeiert haben. Alkohol und Drogen seien konsumiert worden. Die Nachbarn, ein Rentner-Ehepaar, hätten sich laut Zeugenaussagen über den Lärm beschwert.

Daraufhin soll laut dem Bericht einer der Männer auf das Rentner-Ehepaar mit einem Messer eingestochen haben. Während der Auseinandersetzung sei der Mann aus dem Fenster gestürzt und danach verstorben. Warum genau er aus dem Fenster fiel, ist unklar. Die beiden Rentner kamen mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Auch der zweite junge Mann wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht, heißt es.