Nauen - Eine 44 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Nauen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war sie aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen im Landkreis Havelland auf einen Lastwagen gefahren. Die 44-Jährige wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Nachmittag starb.

