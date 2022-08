Die Berliner Bundespolizei warnt auf Twitter vor Trickbetrügern. Diese gäben sich fälschlicherweise als Touristen aus. In einem von der Polizei verlinkten YouTube-Video zeigt eine Zeichentrickanimation, wie die Betrugsmasche funktioniert: Die Trickbetrüger geben sich als ortsunkundige Touristen aus, die Passanten um eine Wegbeschreibung bitten.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Dazu hielten die Täter ihren Opfern eine Straßenkarte direkt vor das Gesicht. Während die hilfsbereite Person diese konzentriert studiere und abgelenkt sei, nutze der Trickbetrüger die Gelegenheit und greife zu – im Video wird einer Passantin ein Geldschein aus der Handtasche gezogen.

Im Rahmen der EU-weiten Präventionskampagne „Stop Pickpockets“ gibt die Bundespolizei noch Tipps, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen. So solle man zum Beispiel nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mitnehmen, diese immer in geschlossenen Innentaschen tragen und Taschen immer mit Verschlussseite zum Körper tragen.