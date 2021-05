Berlin - Bei pro-palästinensischen Protesten in Berlin-Neukölln sind am Sonnabend 30 Polizisten verletzt worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizeigewerkschaft am Sonnabend auf Twitter mit. Demnach hatte die Polizei versucht, die Demonstration aufzulösen, weil Hygiene-Auflagen nicht eingehalten worden waren. Über Stunden bekamen die Einsatzkräfte die Lage nicht unter Kontrolle.

Die Polizisten wurden mit „faustgroßen Pflastersteinen, Glasflaschen und Baumaterialien“ beworfen. Die Polizei reagierte auf die Angriffe mit Pfefferspray und Festnahmen. Auch Journalisten waren Opfer von Attacken, darunter eine israelische Reporterin, die offenbar mit einem Böller beworfen wurde.

Wünsche den rund 30 verletzten Kolleginnen/Kollegen unserer 35. EHu, die heute in Neukölln beim Einsatz für die in unserem Land geltenden Grundrechte in ihren selbigen massiv beschränkt wurden, alles Gute und hoffe auf vollständige Genesung der Knalltraumata und anderen Schäden — Benjamin Jendro (@Djeron7) May 15, 2021

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat derweil vor einer Welle des Antisemitismus gewarnt. „Seit Tagen verbreiten Mobs in vielen deutschen Städten blanken Judenhass. Sie skandieren übelste Parolen gegen Juden, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte erinnern“, erklärte Schuster am Sonntag. Die Polizei müsse dagegen konsequent vorgehen. „Antisemitismus darf nicht unter dem Deckmäntelchen der Versammlungsfreiheit verbreitet werden. Die muslimischen Verbände und Imame müssen mäßigend wirken“, erklärte Schuster.