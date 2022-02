Eine Gruppe von mehreren Männern hat in der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln Autofahrer angegriffen und deren Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben von Zeugen sollen sich die Angreifer in der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr an der Ecke Sonnenallee/Michael-Bohnen-Ring versammelt haben. Der aggressive Mob bewaffnete sich demnach mit Verkehrsschildern, deren Fußplatten und Werkzeugen. Einige der Gegenstände hätten sie auf Fahrzeuge geworfen, hieß es von Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Autos sollen dabei beschädigt worden sein.

Einer der betroffenen Autofahrer soll die Polizei alarmiert haben. Als die Einsatzkräfte an der Ecke eintrafen, flüchteten die Angreifer. Laut ersten Erkenntnissen konnten zwei Tatverdächtige eingeholt werden. Bei ihren Festnahmen sollen sie erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt haben. Sie wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht, wo ihre Personalien aufgenommen wurden. Gegen sie wird nun wegen Landfriedensbruchs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Hintergründe der Randale waren zunächst unklar. Die Berliner Polizei wollte sich im Laufe des Vormittags dazu äußern. An der Straßenecke waren in der Vergangenheit schon häufiger Passanten und Polizisten angegriffen worden. Zuletzt wurden dort zu Silvester 2021 Rettungskräfte attackiert und Mülltonnen in Brand gesteckt.