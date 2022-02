Passanten haben am Samstag im Neuköllner Schiffahrtskanal in Berlin einen unbekannter Gegenstand entdeckt und die Polizei alarmiert. Tatsächlich gelang es den Beamten des Abschnitts 54 eine Sportasche aus dem Wasser zu holen. Wie Einsatzkräfte von vor Ort berichteten, befand sich in der Tasche eine sogenannte Werttransporteinheit.

Diese Werttransporteinheiten sind spezielle Geldkoffer und werden von Besatzungen von Geldtransportern genutzt. In diesem Fall handelt es sich wohl um einen zwangsweise geöffneten Koffer. Die Sicherheitseinrichtungen lösten nach ersten Erkenntnissen vollständig aus. Der oder die Täter sollten jetzt mit deutlich grüner Farbe an Händen oder dem Gesicht benetzt sein, heißt es von Behördenseite. Die Geldscheine wurden offenbar, wie vom System vorgesehen, großzügig eingefärbt. Woher der Geldkoffer stammt, ermittelt nun die zuständige Fachdienststelle der Direktion 5 der Berliner Polizei. Ob der Koffer von einem Raub stammt, ist unklar und wird derzeit ermittelt.