Berlin - In Berlin-Neukölln ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wie Zeugen berichten, kam es gegen 0.15 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Hermannstraße an oder in einem Backshop zu dem Brand. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

