Berlin - In der Nacht zum Samstag kam es in Berlin-Neukölln zu einem Brand in einem Friseursalon. Gegen 23.50 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in die Sonnenallee gerufen, wo aus einem geschlossenen Geschäft Rauch herausdrang.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereiteten diese einen „Schnellangriff“ vor, verschafften sich Zugang zum Geschäft und konnten die Brandstelle so zügig löschen.