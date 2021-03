Berlin - In den frühen Morgenstunden hat es in einer Hinterhauswohnung in der Zwiestädter Straße in Neukölln gebrannt. Drei Menschen seien aus der Wohnung im dritten Stock gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.

#Brand in #Neukölln

#Brand in #Neukölln

In der #Zwiestädter_Strasse brannte es in einer Wohnung. Wir haben aus der Brandwohnung eine eine Person gerettet und nach Behandlung durch den #Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine #Klinik transportiert. Das Feuer ist gelöscht. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 13, 2021

Eine der Personen wurde nach Angaben der Feuerwehr mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Brandherd seien Einrichtungsgegenstände in einer Küche gewesen. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache vorerst ungeklärt.