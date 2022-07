Ein Mann ist an einem Döner-Imbiss in Berlin-Neukölln am Samstagabend niedergestochen und schwer verletzt worden. Wie Reporter von vor Ort berichten, kam es gegen 22.50 Uhr an der Sonnenallee zu einem Streit, bei dem der Mann mehrere Stichverletzungen erlitt. Der Verletzte wurde demnach vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Zum Einsatz kam ein RTW für Schwerlastpatienten, da offenbar ein Mangel an Rettungswagen bestand.

Die eingesetzten Beamten nahmen mehrere Männern fest, da nicht auszuschließen war, wer an der Tat beteiligt war, oder ob einer von ihnen der Täter ist. Ein Fachkommissariat ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.