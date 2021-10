Berlin - In einem Friseursalon am Karl-Marx-Platz in Neukölln gab es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr eine Messerstecherei. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort von Polizeibeamten festgenommen werden. Der Geschädigte musste von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht werden. Die eingesetzten Beamten waren schwer bewaffnet: Eine Beamtin trug dauerhaft ein Reizstoffsprühgerät in der linken Hand, während ihre rechte Hand auf der Dienstpistole lag.

Nach Informationen von vor Ort könnte eine Privatfehde unter Großfamilien Hintergrund der Tat sein. Die Familien seien berlinweit im Bereich der Clankriminalität bekannt, hieß es.