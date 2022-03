In Berlin-Neukölln ist am Sonntagabend ein Motorroller in einen ausparkenden VW Golf gekracht. Wie Reporter von vor Ort berichten, geschah der Unfall kurz hinter der Grenzalleebrücke auf der Grenzallee. Der Rollerfahrer soll dabei auf die Fahrbahn geschleudert worden sein und sich verletzt haben.

Art und Schwere der Verletzungen sind noch unklar. Die Rettungssanitäter und ein Notarzt behandelten den Mann und verbrachten ihn in ein Krankenhaus, heißt es. Die Insassen des VW Golf blieben offenbar unverletzt. Die alarmierte Polizei nahm den Unfall auf.