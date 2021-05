Berlin - Die Polizei Berlin ist derzeit mit einem Großaufgebot an den Gropius Passagen in Neukölln im Einsatz. In dem Einkaufszentrum an der Johannisthaler Chaussee haben Räuber am Mittwochvormittag einen Geldboten in einer Filiale der Deutschen Bank überfallen, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung. Mindestens zwei Täter sollen um 10.30 Uhr im Vorraum der Filiale der Deutschen Bank den Geldboten mit Pfefferspray angegriffen haben, woraufhin der Angestellte seine Dienstwaffe zog und auf einen der Räuber schoss.

Der Verdächtige wurde nach Angaben der Polizei Berlin von einem Projektil getroffen und schwer verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn mit Rettungskräften in ein Krankenhaus, wo er nun behandelt wird. Sein Komplize, der zweite Täter also, konnte flüchten. Der Geldbote wurde durch das Reizgas leicht verletzt.

Die genauen Hintergründe zur Tat seien bisher noch nicht bekannt, sagte der Polizeisprecher. Kriminalpolizisten befragen derzeit Zeugen, um den Tathergang zu rekonstruieren. Schwer bewaffnete Beamte durchsuchen derzeit das Gebäude.

Wir haben aktuell einen Polizeieinsatz in #Rudow.

Unsere Kolleg. wurden gg. 10.30 Uhr zu einer Bankfiliale in die Johannisthaler Chaussee alarmiert. Dort soll im Vorraum ein Überfall stattgefunden haben. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Der Tatort wurde großräumig abgesperrt, die Johannisthaler Chaussee wurde gesperrt, weshalb es rund um das Einkaufszentrum in Gropiusstadt derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.