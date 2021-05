Berlin - In Berlin-Neukölln ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Wohnung einer Frau ein unbekanntes Pulver gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen roch die Tochter der Frau daran und kam auch anderweitig mit dem Pulver in Kontakt. Die Tochter bekam Hautreizungen Es wurde ein Rettungswagen der Feuerwehr in die Wohnung in der Elbestraße alarmiert.

Wie Zeugen von vor Ort berichten, musste die junge Frau behandelt werden. Wenig später sei auch die Mutter im Rettungswagen untersucht worden. Ebenfalls alarmiert wurde der Technische Dienst der Feuerwehr. Ein GEMINI-Gefahrenstoff-Analysegerät kam zum Einsatz, brachte jedoch auch nach doppelter Probe kein Ergebnis. Noch ist völlig unklar, ob es sich um Arsen oder einen anderen gefährlichen Stoff handelt.

Mutter und Tochter wurden in ein Krankenhaus verbracht, heißt es. Das unbekannte Pulver wurde zur Kriminaltechnischen Untersuchung zum LKA geschickt.

Morris Pudwell Die Feuerwehr Berlin entnimmt eine Probe des unbekannten Pulvers.