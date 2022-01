In Berlin-Neukölln ist am frühen Samstagmorgen Feuer in einem Wohngebäude ausgebrochen. Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, mussten Einsatzkräfte fünf Menschen vor den Flammen retten. Eine Person sei über die Leiter vom Balkon aus dem Gebäude geholt worden.

Rettungskräfte seien vor Ort, um die Personen zu versorgen. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, wie es ersten Informationen nach heißt. Wie es zu dem Brand gekommen ist und ob jemand verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

#Brand in Neukölln. In der #Karl_Marx_Straße brannte es in einem Wohngebäude. 5 Personen wurden durch die Feuerwehr gerettet, davon eine über #Drehleiter. Alle Personen werden derzeit rettungsdienstlich gesichtet. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 29, 2022