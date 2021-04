Berlin - In Berlin-Neukölln an der Sonnenallee Ecke Wildenbruchstraße ist es am Mittwochabend zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei ist mindestens ein Mann schwer verletzt worden. Der Streit wurde mit Messern ausgetragen und ereignete sich direkt vor einem Polizeigebäude. Polizisten sollen sofort Erste Hilfe geleistet haben, bis zum Eintreffen zweier Rettungswagen und alarmierter Notärzte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei ein Mann schwer im Brustbereich, ein anderer leicht verletzt worden.

Die Beamten mussten offenbar aufgrund einer sich schnell bildenden Menschenmenge Unterstützung anfordern. Zeugen von vor Ort berichten, dass nach der Tat ein Taxi gestoppt wurde, deren Insassen festgenommen wurden. Die Sonnenallee soll ab Finowstraße stadteinwärts gesperrt worden sein. Die Polizei ermittelt.