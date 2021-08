Berlin - Ein Lkw hat am Donnerstag in Niederschönhausen beim Linksabbiegen einen Fahrradfahrer erfasst und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 31-jährige Radfahrer auf der Blankenberger Straße in Richtung Dietzgenstraße unterwegs. Als er gegen 13.15 Uhr die Einmündung in die Buchholzer Straße überquerte, erfasste ihn ein 42-jähriger Lkw-Fahrer, der nach links abbiegen wollte.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den verletzten Fahrradfahrer mit Hautabschürfungen und einer Platzwunde in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.