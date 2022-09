Im Treptow-Köpenicker Ortsteil Oberschöneweide kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilhelminenhofstraße zu einer brutalen Tat: Wie Reporter von vor Ort berichten, wurde ein Mann mit über fünf Messerstichen niedergestreckt und ausgebraubt.

Der lebensgefährlich Verletzte wurde vor Ort von einem Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Eine zufällig vorbeifahrende RTW-Besatzung wurde von der alarmierenden Sicherheitskraft für das Gelände gestoppt. Später versorgte dann ein Notarzt und weitere Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr das Opfer.

Täter offenbarte sich einem Bekannten

Anschließend wurde der Mann in das Krankenhaus Neukölln verbracht, wo er noch in der Nacht, nach ersten Informationen, notoperiert wurde. Der Täter soll zunächst vom Tatort geflohen sein und sich dann einem Bekannten mit den Worten: „Ich habe da wohl etwas Dummes gemacht…“offenbart haben. Der Bekannte brachte den Täter zum Tatort, wo er umgehend festgenommen wurde, heißt es.

Die Hände wurden in Tüten gewickelt, um eventuelle Spuren der Tat zu sichern, so Zeugen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Der Tatort wurde bis spät in die Nacht dokumentiert. Der komplette Parkplatz der Wilhelminenhofstraße blieb abgesperrt.