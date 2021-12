Berlin - Die Bundespolizei in Brandenburg fahndet nach einem Unbekannten, der mutwillig mehrere Scheiben einer S-Bahn zerstört haben soll. Da die Ermittler in dem Fall seit mehreren Monaten nicht weiterkommen, hat die Behörde am Dienstag ein Bild aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der abgebildete Mann soll demnach am 7. August 2021 gegen 1 Uhr mit einem Nothammer die Scheiben einer am S-Bahnhof Oranienburg abgestellten S-Bahn eingeschlagen haben. Durch die Zerstörung war der Zug nicht mehr einsatzbereit und musste zur Reparatur ausgesetzt werden, so die Bundespolizei weiter. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Bundespolizei Die Bundespolizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Mit Beschluss vom 4. Dezember 2021 ordnete das Amtsgericht Neuruppin die Öffentlichkeitsfahndung wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an. Die Ermittler fragen: Wer kennt den Mann auf den Lichtbildern oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter den Telefonnummern 030206229360 und 08006888000 (kostenfrei) rund um die Uhr entgegen.